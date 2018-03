Kahn não é chamado para seleção alemã Rudi Voeller não convocou Oliver Kahn para o amistoso que a Alemanha faz com a Bélgica, dia 31, em Colônia. O treinador da seleção justificou a decisão como uma forma de dar ?descanso? ao experiente goleiro do Bayern de Munique, que completa 35 anos em junho. O substituto será Jens Lehmann, do Arsenal, desafeto histórico do titular. Há quem veja na atitude do técnico o início do fim da era de Kahn como número 1 do time vice-campeão do mundo em 2002.