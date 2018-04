Kahn nem quer falar em revanche O goleiro Oliver Kahn nem quer falar sobre a possibilidade de revanche no jogo de quarta-feira, quando a Alemanha enfrenta o Brasil, em Berlim, no primeiro confronto entre as equipes depois da final da Copa do Mundo de 2002. Naquele jogo, o Brasil venceu por 2 a 0 e Kahn errou feio no primeiro gol, quando rebateu um chute de Rivaldo nos pés de Ronaldo. ?Isso é coisa do passado. O Mundial já está muito distante. Até mesmo a Eurocopa já é passado?, disse ele. ?Falar em revanche é um absurdo. Vai haver uma revanche se em 2006, as duas equipes estiverem de novo na final da Copa?, disse o goleiro. Segundo ele, a seleção precisa concentrar os esforços no Mundial, nada além disso. Mas nem todo mundo pensa assim. ?A partida de quarta-feira é a partida de Kahn?, disse o técnico do time alemão, Juergen Klinsmann. De acordo com o treinador, o goleiro vai atuar os 90 minutos do jogo, apesar de ainda estar se recuperando de uma inflamação na garganta.