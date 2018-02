Kahn rebate críticas de Beckenbauer A novela pela camisa 1 da seleção alemã teve novo capítulo nesta terça-feira em Yokohama, no Japão, onde a equipe realiza excursão, depois que o goleiro Oliver Kahn, do Bayern de Munique, criticou Franz Beckenbauer, presidente do comitê organizador do Mundial, que prefere Lehmann, do Arsenal, como titular. ?Ele anda muito ocupado, não sei quantos jogos tem visto ou se está em condições de interpretar o que vê?, disse Kahn irritado. Beckenbauer criticou Kahn por ter falhado num gol do Stuttgart em jogo do Campeonato Alemão.