Kahn recebe multa no trânsito O goleiro alemão Oliver Kahn, do Bayern de Munique, foi multado por dirigir em excesso de velocidade em uma estrada da Bavária e terá a carteira suspensa por dois meses. Há dias, ele se separou da mulher, Simone. Dia 1º, confessou ter tido romance com uma garota de 21 anos.