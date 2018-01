Kahn renova com o Bayern até 2008 O veterano goleiro alemão Oliver Kahn acertou nesta segunda-feira a renovação de seu contrato com o Bayern de Munique até junho de 2008 ? quando terá 39 anos. Titular da seleção na Copa de 2002, ele tinha compromisso até 30 de junho de 2006. Kahn ainda briga pela posição de titular da Alemanha na Copa de 2006. E seu adversário direto é Jens Lehmann, do Arsenal. No Bayern, o goleiro ganhou seis vezes o Campeonato Alemão, quatro vezes a Copa da Alemanha, uma Copa da Uefa e uma Liga dos Campeões da Europa.