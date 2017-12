Kahn toma 15 injeções para poder jogar A Liga dos Campeões da Europa volta a ser disputada nesta terça-feira, depois de mais de 2 meses sem jogos. E o confronto mais esperado das oitavas-de-final é entre Bayern e Real Madrid, que se enfrentam em Munique. Para poder defender o clube alemão nessa importante partida, o goleiro Oliver Kahn está fazendo um tratamento pesado. Com dores nas costas, ele recebeu 15 injeções nesta segunda-feira e já foi liberado pelos médicos para entrar em campo. Segundo o porta-voz do Bayern, Markus Hoerwick, as injeções fazem parte de um ?tratamento habitual? em casos como o de Kahn. O goleiro, eleito o melhor da Copa de 2002, vem sofrendo com essas dores nas costas há algum tempo. Chegou até a desfalcar o Bayern no jogo com o Hamburgo no sábado. Mas, como Kahn é a principal esperança do Bayern contra o poderoso e estrelar ataque do Real, vale o sacrifício. Mesmo porque, outro destaque do clube alemão também está com problemas. O meia Ballack ainda se recupera de uma bronquite e, apesar de ter voltado aos treinos, não tem totais condições físicas. Por isso, o técnico Ottmar Hitzfeld deixou em suas mãos a decisão sobre participar ou não do jogo.