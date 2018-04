Kaio aposta em Lopes para ser titular no Atlético-PR

"O Lopes está confiando em mim e me dando bastante apoio. Por ele me conhecer ajuda bastante. Com ele tive a chance de jogar como titular. Ainda estou me recuperando, mas estou confiante e quando a oportunidade aparecer dependo apenas de mim", afirmou Kaio, que se recupera de dores no joelho.

O meio-campista, que estava no Cerezo Osaka, admite que terá dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro. "Fiquei um ano e meio fora e vou estranhar um pouco no começo. Aqui o futebol é um pouco mais cadenciado e no Japão o jogo é mais corrido. Mas quando começar os trabalhos com bola vou me adaptar fácil e confio que posso ajudar muito o Atlético", disse.