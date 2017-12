Kaiserslautern é líder na Alemanha O Kaiserslautern venceu hoje o Moenchengladbach por 3 a 2, de virada, depois de estar perdendo por 2 a 0, e é um dos três líderes do campeonato alemão, ao lado do Bayer Leverkusen e do Borussia Dortmund com seis pontos em dois jogos. O gol da vitória foi marcado pelo egípcio Hany Ramzy nos acréscimos. O time do Moenchengladbach, que subiu este ano, vinha de importante vitória na estréia no campeonato: 1 a 0 sobre o Bayern Munich, que é o atual campeão alemão e da Europa. Na outra partida de hoje pela segunda rodada, o Nuremberg venceu o Freiburg por 2 a 0.