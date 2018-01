Kaiserslautern e Nuremberg vencem Kaiserslautern e Nuremberg foram os vencedores dos jogos deste domingo no encerramento da 28.ª rodada do Campeonato Alemão 2004/05. Os dois, com estas vitórias, melhoram um pouco suas posições na classificação. O Nuremberg foi quem obteve o melhor placar: 3 a 0 sobre o Hansa Rostock, em casa. Agora, o Nuremberg é o 13.º colocado, com 31 pontos. Já o Hansa é o 17.º e penúltimo, com 23. E o Kaiserslautern (agora 10.º, com 39) ganhou fora de casa por 2 a 0 do Arminia Bielefeld (12.º, com 35). Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Alemão 2004/05.