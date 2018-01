Kaiserslautern, novo líder do alemão O Kaiserslautern assumiu a liderança do campeonato alemão, ao derrotar neste domingo o Werder Bremen por 2 a 1, no complemento da quinta rodada. Os gols foram marcados pelo egípcio Hany Ramzy e pelo alemão Carsten Cullmann. O croata Ivica Banovic havia feito o primeiro gol da partida, para o Werder. No outro jogo de hoje, o Hamburgo derrotou o Colonia por 2 a 1. Antes do Kaiserslautern, o líder era o Borussia Dortmund, que, no sábado, foi derrotado pelo Bayern Munique, por 2 a 0.