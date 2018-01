Kaká: a consolidação do craque Quando foi eleito a revelação do futebol brasileiro da Pesquisa Estado 2001, o meia Kaká, que havia sido promovido ao time profissional do São Paulo nove meses antes, impôs uma meta audaciosa para o ano seguinte: conseguir uma vaga na seleção que disputaria a Copa do Mundo. Chegou dezembro e o jogador não só conseguiu atingir seus objetivos como somou ao currículo uma vitória no Mundial aos 20 anos além de consolidar sua posição de craque do futebol brasileiro. Por tudo isso, Kaká foi eleito o melhor jogador da temporada brasileira da Pesquisa Estado 2002, com 62,92% dos votos. Leia mais no Estadão