Kaká acelera preparação para o Italiano Kaká continua a viver momentos especiais no Milan. Depois dos elogios pelo bom desempenho na estréia, no amistoso de sábado com o National de Bucareste, o astro brasileiro agora se concentra para ser aproveitado no Campeonato Italiano. ?Senti grande emoção no sábado e tenho mais forças para os próximos desafios.? O ex-são-paulino não jogará contra o Porto, sexta-feira, pela Supercopa européia.