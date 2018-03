Kaká admite saída para ajudar São Paulo O meia Kaká admitiu nesta terça-feira que poderá ser o salvador da pátria são-paulina. Mas não dentro de campo. Sabendo das dívidas do clube, ele acredita que sua transferência para o exterior será a solução para os problemas financeiros. "Sei da intenção dos dirigentes e quero que o São Paulo ganhe algum dinheiro com a minha saída", afirmou o jogador. Kaká não esconde de ninguém que está preparado para ir à Europa e espera que o interesse do Real Madrid e do Milan seja concretizado em propostas oficiais. Seu empresário, Wagner Ribeiro, disse que dificilmente o meia terminará o ano no São Paulo. "Vai acontecer como na saída do França, uma hora vai chegar a proposta", explicou ele. Para isso, porém, Kaká terá de voltar a jogar seu velho e bom futebol. "Em mais umas duas semanas serei o velho Kaká", garantiu o atleta, que ainda busca a melhor forma, após 45 dias parado por contusão. Cilinho - O nome do treinador ganha cada vez mais força para dirigir a equipe profissional do São Paulo, por causa da falta de opções no mercado. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa teme, porém, que ele esteja um pouco desatualizado - nos últimos anos não comandou nenhuma equipe grande - para assumir um compromisso tão importante. Por causa dessas dúvidas, ainda não lhe fez a proposta oficial. O Conselho está dividido em relação a seu nome. O presidente do São Paulo está pensando em oferecer a Cilinho contrato até julho, para então negociar com um dos técnicos desejados: Leão, Tite ou Ricardo Gomes. Mesmo que haja uma definição nesta quarta, Marcelo Portugal Gouvêa deverá divulgar a informação só depois da partida contra o Goiás, na quinta. Toninho Cerezo, que está no Japão, aparece com boas chances, caso os dirigentes rejeitem a entrada de Cilinho. Resta saber se aceitará receber bem menos do que ganha na Ásia, cerca de US$ 100 mil. Para novo diretor de futebol, estão cotados Júlio Moraes, do Amador, e Edson Lapolla, que trabalhava no Marketing. Ivan Natel, um dos nomes cogitados, já avisou que não tem intenção de assumir o posto.