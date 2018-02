Kaká afirma que jogar com Ronaldo no Milan será ´um sonho´ O meio-campo Kaká afirmou nesta sexta-feira que jogar ao lado de Ronaldo no Milan "será um sonho", já que o atacante era seu ídolo de infância. "Para mim é complicado falar sobre Ronaldo, pois eu sou um de seus grandes fãs. Quando ele era o Fenômeno, o número um, no alto da carreira, eu estava iniciando a minha no Brasil. Era apenas uma criança. Se ele vier, será um sonho que se realiza, antes de mais nada", disse Kaká em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube italiano. "Já jogamos na seleção, mas nunca estivemos no mesmo time. Aos torcedores da Inter, só posso dizer que entendo seus sentimentos, mas o futebol também é isto", completou. "Na minha opinião, a melhor característica de Ronaldo é sua capacidade de decidir jogos a qualquer momento. É decisivo também quando não faz as jogadas que antes realizava. Acho que, com sua chegada, não mudaremos a parte tática, pois é um jogador que sabe se adaptar. Além disso, tem uma grande humildade." Além disso, Kaká reconheceu que Ronaldo desceu aos vestiários após o empate entre Milan e Roma, pela Copa da Itália, para saudar aqueles que serão seus novos companheiros. "Apesar de ter outra oferta economicamente melhor (do saudita Al-Ittihad), ele escolheu o Milan. Isso mostra que ele ainda quer dar muito ao futebol e que o esporte lhe transmite emoções", concluiu. Prêmio Enquanto espera a chegada do colega de seleção no último Mundial, Kaká foi indicado nesta sexta-feira ao prêmio de Melhor Jogador Estrangeiro do Campeonato Italiano em 2006. Ele irá concorrer com o atacante hondurenho David Suazo (Cagliari) e com o ucraniano Andriy Shevchenko, que deixou o Milan para atuar no Chelsea, da Inglaterra. O prêmio de Melhor Jogador Italiano é disputado pelo zagueiro Fabio Cannavaro, atualmente no Real Madrid e eleito melhor do mundo de 2006 pela Fifa, o meia Andrea Pirlo (Milan) e o artilheiro Luca Toni (Fiorentina). Os três defenderam a "Azzurra" na conquista do tetracampeonato mundial na Alemanha.