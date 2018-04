Kaká afirma que quer ser pastor quando parar de jogar

Principal cotado para ganhar a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa como melhor jogador do mundo, o meia brasileiro Kaká, do Milan, revelou que seu futuro após se aposentar dos gramados será muito mais modesto: ser pastor evangélico. Veja também: Kaká visita Paris e aumenta rumores sobre a Bola de Ouro "Eu gostaria muito de ser pastor, mas o caminho é longo. Preciso estudar teologia e me aprofundar na estudo da Bíblia", disse o jogador à revista norte-americana GQ. Fiel da Igreja Renascer em Cristo, fundada pelo casal Estevam e Sônia Hernandes - mais conhecida com a prisão de seus dois líderes, em Miami, por tentarem entrar nos Estados Unidos com uma quantia em dinheiro maior do que a permitida -, Kaká disse que casou virgem. "Optamos por chegar castos ao casamento. A primeira noite foi maravilhosa."