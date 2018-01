Kaká ainda acha que pode faltar fôlego A provocação corintiana ? o site do clube referiu-se ao Morumbi como um ?salão de festas? - irritou até o comedido Kaká, que voltará hoje ao time, depois de 15 dias recuperando-se de uma contusão no tornozelo direito. ?Já vi o São Paulo ganhar duas Libertadores dentro do Morumbi e o Corinthians ganhou alguma coisa desse tipo? E isso de ser freguês, como eles falaram, é besteira. Tem de ver o jogo. Ver o que vai acontecer?. Kaká não sabe se jogará os 90 minutos da partida. ?Estou há 15 dias parado e não dá para ter certeza de jogar o tempo todo. Estou recuperado, mas o ritmo nunca é o mesmo, pode faltar fôlego.? Leia mais no Jornal da Tarde