Kaká ajuda São Paulo no Mundial Kaká terá uma participação efetiva na luta do São Paulo pelo título do Mundial Interclubes, em dezembro, no Japão. Jogador do Milan, ele não voltará a vestir a camisa são-paulina, mas, fora de campo, já está ajudando seu ex-clube. ?Ele mandou algumas fitas do Liverpool para que a gente analisasse. Inclusive a da final da Liga dos Campeões?, disse Milton Cruz, um dos auxiliares do técnico Paulo Autuori. Na final da Liga dos Campeões da Europa, o Milan foi derrotado pelo Liverpool em uma única partida, jogada em Istambul, na Turquia, dia 25 de maio. No primeiro tempo, o time italiano fez 3 a 0, mas em 15 minutos da segunda etapa cedeu o empate. E perdeu nos pênaltis. Mesmo com a derrota, Kaká não vê muitos motivos para elogiar a equipe inglesa. ?A gente tem conversado bastante e ele diz que o Liverpool é um time batalhador, que luta sempre pela bola, mas que não tem muita qualidade técnica?, disse Milton Cruz. Atual campeão da Libertadores, o São Paulo estréia no Mundial de Clubes da Fifa no dia 14 de dezembro, contra o vencedor da partida entre os campeões da Ásia e da África, ainda não definidos. E só enfrentraria o Liverpool numa eventual final.