Kaká ameaça um brasileiro do Milan A possível ida de Kaká para o Milan custará a cabeça de Roque Júnior ou Serginho. A Federação Italiana de Futebol determinou ontem que os clubes da Série A só poderão contratar um jogador extra-comunitário (nascido em país que não pertence à União Européia) na próxima temporada e, para fazer isso, deverão inscrevê-lo no lugar de outro extra-comunitário. O Milan tem hoje cinco extra-comunitários. O goleiro Dida e o meia Rivaldo são intocáveis, titulares absolutos. O lateral-esquerdo Kaladze, que nasceu na Geórgia ? uma ex-república soviética ?, também é titular. Leia mais no Jornal da Tarde