Kaká assinará extensão de contrato, diz Milan

Kaká assinará uma extensão de contrato com o Milan, que manterá o jogador ligado ao clube italiano até 2013, anunciou o vice-presidente do clube, Adriano Galliani. "Ao Kaká ninguém toca. No próximo dia 30 de junho, Kaká vai assinar um novo contrato com o Milan até 2013", disse Galliani, segundo o jornal esportivo Marca. "Kaká fez um juramento de que estará com o Milan toda sua vida. Deu sua palavra. É nosso símbolo, nossa bandeira", acrescentou. O atual contrato do detentor da Bola de Ouro se encerra em 2011.