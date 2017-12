Kaká assume vaga de Ronaldinho Gaúcho Kaká será o titular da seleção brasileira no jogo de domingo, com o Peru, em substituição a Ronaldinho Gaúcho, afastado da equipe por causa de um estiramento muscular. A outra mudança também já está decidida pelo técnico Carlos Alberto Parreira: Júnior entrará no lugar de Roberto Carlos, outro cortado da seleção, na semana passada, devido a uma contusão. Parreira se mostrou conformado com o novo problema, o do atacante do Barcelona, e procurou amenizar a sua perda. Para compor o elenco, o meia Elano, do Santos, foi relacionado. O técnico vai iniciar nesta quarta-feira os treinos para as partidas da terceira e quarta rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra o Peru, em Lima, e Uruguai, dia 19, em Curitiba. Ele espera o grupo nesta terça à noite em Teresópolis, na Granja Comary, região serrana do Rio. "Temos que enfrentar a situação e pensar que os substitutos daqui (em atividade no Brasil) estão à altura. Afinal de contas, isso é seleção brasileira", disse Parreira, que já chamara Leandro Silva, do Cruzeiro, para substituir Roberto Carlos. Sobre Elano, convocado para o lugar de Ronaldinho Gaúcho, a quem Parreira classificou como um dos melhores da Copa do Mundo de 2002, na Coréia do Sul e Japão, o treinador lembrou que o atleta santista esteve no grupo para os jogos com Colômbia e Equador, na abertura das eliminatórias, e que já está totalmente integrado à equipe. "Obstáculos nas duas próximas partidas vão ser apenas os adversários, não devemos ficar lamentando os desfalques." "Com a ausência dos dois atletas, talvez tenhamos problemas não individualmente, mas no coletivo", afirmou Parreira. "Sem dúvida, sabemos que não serão jogos fáceis. Mas é seguir em frente." Para exemplificar seu receio, Parreira lembrou que nos últimos cinco confrontos contra o Peru, o Brasil venceu três partidas pelo placar apertado de 1 a 0, e empatou as outras. "Não existe mais time grande. É tudo uma dureza", contou. Sobre o Uruguai, o treinador recordou que o adversário sempre é difícil, " em todas as ocasiões". DESMENTIDO - Tanto Parreira quanto o supervisor da seleção, Américo Faria, desmentiram nesta segunda-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esteja obrigando Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho a se apresentarem nesta terça-feira no Brasil com o restante do grupo, como chegou a ser divulgado nesta segunda por agências internacionais de notícias. O dirigente explicou que a entidade já liberou ambos os atletas de seu compromisso com a equipe. "Aceitamos os laudos apresentados pelos clubes e liberamos os atletas de qualquer compromisso com a seleção", enfatizou Faria. "Agora, se eles quiserem vir ao Brasil amanhã (11) para se tratarem com o Runco (José Luiz, médico da seleção) é um problema particular deles."