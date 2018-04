Kaká brilha e ajuda Real a manter 100% no Espanhol

O brasileiro Kaká não marcou gol neste sábado, mas foi fundamental na vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o Espanyol, que manteve o 100% de aproveitamento do time madrilenho no Campeonato Espanhol. O meia da seleção brasileira deu as assistências para os dois primeiros gols. Somando seis pontos, o Real divide a liderança com a Barcelona. O time catalão também venceu neste sábado, batendo o Getafe por 2 a 0.

Atuando fora de casa, no recém-inaugurado Estádio Cornellá-El Prat, o Real Madrid participou antes do apito inicial de uma homenagem ao zagueiro Dani Jarque, que era capitão do Espanyol e morreu no último dia 8 de agosto, vítima de um ataque cardíaco. Com a bola rolando, o time anfitrião não conseguiu corresponder à expectativa da torcida local e foi dominado desde o início pelos visitantes galácticos.

Mesmo com Cristiano Ronaldo no banco de reservas - foi poupado por ter defendido Portugal na última quarta-feira, pelas Eliminatórias -, o Real envolvia o Espanyol com seu bom toque de bola. Kaká era o maestro no meio-campo, e quase todas as jogadas passavam pelo brasileiro. Aos 39 minutos, foi o meia que tabelou com Granero para deixar o companheiro de equipe na cara do gol. Granero então bateu no canto e inaugurou o marcador.

À frente no placar, o Real seguiu controlando o jogo, mas tinha dificuldades para chegar com perigo novamente. Aos 32 do segundo tempo, Kaká então teve outro momento de inspiração. Ele invadiu a área pela esquerda, passou pela marcação e rolou atrás para Guti, que chegou batendo de primeira e ampliou. Já nos acréscimos, Cristiano Ronaldo, que tinha entrado aos 20 minutos, arrancou pela direita e tocou na saída do goleiro Kameni.

Pela terceira rodada do Espanhol, o Real Madrid recebe no Santiago Bernabéu o Xerez, recém-promovido à primeira divisão. O Espanyol, que perdeu suas duas partidas e aparece na lanterna, tentará a recuperação fora de casa, diante do La Coruña.