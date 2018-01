Kaká brilha na vitória do Milan sobre o Inter Dois brasileiros, o meia Kaká, do Milan, e o atacante Adriano, do Parma, brilharam na rodada de domingo no Campeonato Italiano. O primeiro marcou o segundo gol da vitória de sua equipe sobre a Internazionale por 3 a 1, no clássico milanês. O segundo, garantiu ao pontos importantes ao Parma, que derrotou a Sampdoria por 1 a 0. O gol marcado por Kaká foi seu primeiro com a camisa do Milan e ajudou a equipe a manter a liderança do Italiano ao lado da Juventus. O time abriu o placar com Filippo Inzaghi, aos 39 minutos, no rebote da falta cobrada por Andrea Pirlo. No primeiro minuto do segundo tempo o ex-são-paulino completou de cabeça após cruzamento de Gattuso. Aos 32 minutos, Shevchencko driblou o goleiro Toldo e aumentou a vantagem do Milan. Martins marcou para a Inter no minuto seguinte, mas não houve tempo para reação. Adriano, por sua vez, foi o destaque da vitória do Parma, que jogou em casa. O atacante marcou aos 19 minutos, depois de lançamento do meia Marchionni. O time também contou com uma boa defesa do goleiro Sebastian Frey ajudaram a garantir o resultado. Nos outros jogos da rodada, a Juventus derrotou o Bologna por 2 a 1, com gols de Iuliano e Trezeguet, e manteve a liderança do campeonato ao lado do Milan. Andrea Caracciolo marcou três gols e Roberto Baggio um na vitória do Brescia sobre a Lecce por 4 a 1. O Modena ganhou do Empoli por 3 a 0, mesmo resultado positivo da Udinese sobre o Ancona. A Lazio venceu o Chievo por 1 a 0 e os outros dois jogos ? Perugia e Reggina, Siena e Roma ? acabaram em empate sem gols.