Kaká comanda mais um show do Milan O Milan está perto de garantir presença nas semifinais da Liga dos Campeões. O atual campeão europeu goleou o Deportivo por 4 a 1, de virada, nesta terça-feira, no estádio Giuseppe Meazza, e pode perder até por dois gols de diferença, na partida de volta, dia 7, em La Coruña. A vantagem italiana foi conseqüência de mais uma bela atuação de Kaká, autor de dois gols e com participação decisiva nas jogadas de ataque. Na outra partida que abriu as quartas-de-final, o Porto bateu o Lyon por 2 a 0, em Portugal. Os espanhóis deixaram a torcida do Milan apreensiva quase até o fim do primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, saíram na frente, com gol de cabeça de Pandiani, que se aproveitou de falha de marcação da defesa. O La Coruña, depois disso, teve comportamento irretocável, com a defesa bem arrumada e o meio-campo ajustado. A resistência ruiu só aos 45 minutos, quando Kaká empatou com um golaço, depois de cruzamento à meia altura de Cafu. A alegria do time espanhol desapareceu em apenas 8 minutos, na fase final. Mal a bola voltou a rolar, o ucraniano Shevchenko fez bonita jogada individual e chutou forte, sem chance para o goleiro Molina. O Milan, embalado, aumentou a diferença aos 4, de novo com Kaká. O ex-são-paulino recebeu passe na entrada da área e completou rasteiro, no canto esquerdo. O nocaute veio aos 8, em cobrança de falta de Pirlo. A partir daí, o ritmo do jogo caiu. O Milan preferiu não se desgastar nem correr o risco de levar o segundo gol. O La Coruña ficou sem saber se ia à frente, e ficava exposto ao contra-ataque, ou se esperava pressão dos donos da casa. Na dúvida, se conformou com os 4 a 1. Próximo adversário - O Porto também fez a parte que lhe cabia, ao receber o Lyon no novo estádio das Antas. A equipe portuguesa ganhou por 2 a 0 e se dá ao luxo de perder até por um gol de diferença, na França, para ir para as semifinais. Deco abriu o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo e Ricardo Carvalho fez o segundo aos 27 da etapa final.