Kaká começa fisioterapia neste domingo, no Reffis

O meia Kaká recebeu alta neste sábado de manhã e deixou o Hospital Pasteur, no Méier, bairro da zona norte do Rio, sem usar muletas e queixando-se apenas de forte dor de cabeça. Na sexta-feira, ele foi submetido a artroscopia no menisco lateral do joelho esquerdo, feita com sucesso pelo médico José Luiz Runco, da seleção brasileira. O tempo previsto de recuperação é de 15 dias. Provavelmente neste domingo, Kaká começará a fazer fisioterapia no Reffis (Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica) do São Paulo. A expectativa é de que ele se reapresente ao Milan, em meados de julho, para a pré-temporada, bem fisicamente. Kaká vai ficar fora dos amistosos da seleção contra o Canadá (dia 31) e Venezuela (dia 6 de junho) nos Estados Unidos. Mas espera "estar pronto" para participar dos jogos contra Paraguai (dia 15), em Assunção, e Argentina (dia 18), em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias da Copa de 2010. Na sexta-feira, Kaká admitiu pela primeira vez estar fora dos Jogos de Pequim, em agosto. Diante da postura firme do Milan de não liberá-lo para atuar pela seleção olímpica, ele entregou os pontos.