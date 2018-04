Kaká comemora gol, mas diz que foco é a seleção

Autor do gol do empate da seleção brasileira por 1 a 1 diante do Peru, neste domingo, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa de 2010, o meia Kaká esperava comemorar a vitória, não o gol feito. Veja também: Dunga acha que o empate com o Peru foi um resultado justo Jogadores saem insatisfeitos com empate no Peru Uruguai e Chile empatam em 2 a 2 pelas Eliminatórias Classificação Calendário / Resultados "Foi um gol bonito, mas não ajudou da forma que eu gostaria, pois o que eu quero é a vitória da seleção, sempre", disse o meia, que parece incomodado com o fato da seleção não vencer fora de casa, pelas Eliminatórias, há seis jogos. "Quero acabar logo com essa marca de seis jogos sem vencer fora de casa. Se bem que o que interessa é classificar para a Copa, depois focar na liderança das Eliminatórias." Já sobre o fato de estar na luta pela artilharia da competição (ocupa a segunda posição, com três gols, um a menos que o argentino Riquelme), Kaká acredita que a 'rivalidade' é saudável para a seleção. "É legal você brigar pela artilharia e, ao mesmo tempo, ajudar a seleção. O Riquelme marcou dois golaços (vitória por 3 a 0 diante da Bolívia) e eu marquei o meu, hoje, mas vamos ver o que acontece. Eu já disputei a artilharia na Liga dos Campeões da Uefa e no Campeonato Italiano. É legal..." O RETORNO Kaká está garantido na partida diante do Uruguai, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, pelas Eliminatórias. Esta será a primeira partida do meia desde sua saída do São Paulo. "Será um momento muito especial que terei, pois vivi momentos muitos felizes no Morumbi, torcendo e jogando. Eu aguardo ansiosamente pela partida."