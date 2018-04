Kaká comemora volta da boa fase Kaká reconheceu nesta segunda-feira que ?desencantou? na partida contra o Bologna, domingo, pelo Campeonato Italiano. "Não estava satisfeito com meu futebol, mas agora me sinto sem bloqueios", disse o jogador, que marcou seu primeiro gol na competição na vitória por 2 a 0. "Não joguei bem em alguns jogos, mas contra o Bologna me senti muito bem. Acho que estou voltando à minha melhor fase", afirmou Kaká. O jogador admitiu que a prorrogação do contrato, acertado com o Milan quando não estava atuando bem, pode ter influenciado positivamente. Kaká teve prorrogado seu vínculo até 2009. "Acho que a renovação foi útil, me trouxe sorte", revelou o brasileiro.