Kaká concorre a prêmio na Itália O meia Kaká, do Milan, é candidato ao prêmio de "melhor jogador estrangeiro" na temporada 2003-04 do Campeonato Italiano. O brasileiro disputa com o ucraniano Andreiy Shevchenko, companheiro de equipe, e com o checo Pavel Nedved, da Juventus. Para a categoria "melhor jogador italiano" foram indicados o atacante Alberto Gilardino (Parma), o zagueiro Paolo Maldini (Milan) e o meia Francesco Totti (Roma). A premiação será feita segunda-feira em Milão.