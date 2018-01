Kaká concorre ao ?melhor da América? O meia Kaká poderá terminar o ano como o melhor jogador da América. O ídolo são-paulino concorre ao prêmio promovido pelo jornal uruguaio ?El Pais?, que será entregue dia 31, em Montevidéu. Kaká, campeão do mundo com a Seleção Brasileira no Mundial da Ásia e embaixador do Unicef no Brasil, terá como rivais ao prêmio de ?Rei da América? os argentinos Gabriel Milito, Andrés D?Alessando e Marcelo Delgado, os uruguaios Alejandro Lembo e Sérgio Orteman, além dos paraguaios Arce, do Palmeiras, e Cardozo, do Toluca, do México. Depois de curtir a praia de Maresias, no Litoral Norte, o jogador passou o Natal com a família, em São Paulo. A diretoria do São Paulo pretende concluir nesta quinta-feira a negociação para contratar o lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético Paranaense. O assunto está sendo tratado pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que terá um encontro com o empresário Juan Figer, que detém os direitos federativos do jogador. Fabiano quer atuar no São Paulo, mas o que poderá emperrar a negociação é uma briga jurídica entre Juan Figer e o clube paranaense. Figer sustenta que o contrato do jogador com o Atlético termina dia 31 deste mês. Os dirigentes do clube não concordam. ?Segundo a Lei Pelé, o Fabiano vai continuar vinculado?, avisa o presidente Mário Celso Petraglia. O que Petraglia não disse é que os direitos federativos do jogador teriam sido repassados ao Rentistas, do Uruguai, clube que Juan Figer usa para registrar seus jogadores. Assim, o jogador seria negociado com o São Paulo, sem que o Atlético Paranaense tenha qualquer vantagem financeira. O zagueiro Régis não esconde seu descontentamento por ter sido colocado na reserva no Campeonato Brasileiro pelo técnico Oswaldo de Oliveira. O jogador procurou os dirigentes do Fluminense e demonstrou interesse em voltar ao clube carioca. Os dirigentes são-paulinos não deverão colocar obstáculos para a saída do jogador.