Kaká confessa que a "pressão está demais" Kaká mostrou nervosismo e raiva para tentar explicar a eliminação do São Paulo da Copa do Brasil, depois do empate por 1 a 1 com o Goiás, nesta quinta-feira, no Morumbi. Afinal, foi a primeira vez que o ídolo são-paulino saiu de campo vaiado e xingado. O jogador que sonhava vencer o torneio e ser vendido para o Exterior exteriorizava toda a decepção. Foi eliminado da competição e não há proposta para a sua compra. "A pressão está demais. Estamos sendo cobrados não só agora, mas por todo o tempo que o clube não consegue ganhar um título de expressão. Os torcedores descontaram nos jogadores essa frustração da eliminação da Copa do Brasil dentro da nossa casa. Mas tenho certeza de que tudo ainda vai piorar. Quem não suportar pressão é melhor sair do São Paulo porque aqui ela vai crescer", disse Kaká. "Agora todos irão procurar culpados. Será duro", avisou o meia Ricardinho. Júlio Baptista tocou no ponto central da desclassificação. "Eu acho que agora chegou a hora de fazer um planejamento melhor no Campeonato Brasileiro porque é o que nos resta." Os jogadores não perdoam a diretoria são-paulina pelos atrasos no pagamento dos salários e pela demissão do técnico Oswaldo de Oliveira por não escalar Lugano e estar apostando em Gabriel. Reinaldo já deixou claro que irá voltar o mais rápido possível para o Paris Saint-Germain, que é dono do seu passe. "Não sei como teremos cabeça para enfrentar o Paraná no domingo pelo Campeonato Brasileiro", confessou Kaká.