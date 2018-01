Kaká confirma que enfrenta Corinthians Enfrentar o Corinthians tem gostinho especial para qualquer são-paulino. Ainda mais depois dos últimos tropeços diante do rival. É com a motivação de dar o troco no adversário e de reconquistar o apoio do torcedor que Kaká confirmou, nesta quinta-feira, a participação no clássico de domingo. O meia recuperou-se de contusão no tornozelo esquerdo, treinou bem e não sentiu mais dores. Sabe que é um jogo de risco, pois, em caso de nova derrota, a torcida não vai perdoar, mas chamou a responsabilidade e pediu à comissão técnica para encarar esse desafio. ?A vida é de risco, como a bolsa de valores e a nossa situação é ruim, porque perdemos duas finais em dois anos para eles, mas enfrentar o Corinthians é bom.? Embora não admita o rótulo de ?salvador da pátria?, Kaká é a única estrela da equipe, pois Luís Fabiano e Ricardinho estão com a seleção brasileira na Europa. E, por isso, tem consciência de que as cobranças serão fortes. Diz, no entanto, que esse tipo de situação está servindo de aprendizado para o futuro. Em seus primeiros dois anos como profissional, não havia sido pressionado nem vaiado, como ocorreu nas últimas partidas em que atuou. Vem sabendo lidar bem com o problema, mas dá alguns sinais de cansaço, principalmente com o assédio da imprensa. Não costuma mais atender aos jornalistas como antigamente. Pede um pouco mais de privacidade, embora em nenhum momento deixe de ser educado. ?Não estou impaciente nem chateado?, defendeu-se. Na opinião do técnico Roberto Rojas, ?se Kaká quiser atingir patamares maiores na carreira, terá de assimilar situações difíceis?. O meia não atua desde o primeiro tempo da partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 25 de maio, quando o São Paulo venceu por 2 a 1. No retorno, espera apoio do torcedor, embora reconheça que só vai recuperar o prestígio com boas atuações. Uma das medidas que Kaká adotou, aconselhado por amigos, familiares e companheiros de clube, foi parar de comentar sobre possível transferência para a Europa. Parte dos são-paulinos se irritou com suas declarações, no início do ano, de que gostaria de jogar no Milan ou no Real Madrid. E muitos vêm dizendo que, atualmente, ele só pensa em seleção. Mas sobre seleção Kaká não deixa de falar. ?Quero estar em todos os jogos.? Para o clássico, Rojas fará mudanças. Deve improvisar Gustavo Nery no meio-campo e escalar Júlio Santos na zaga. Rico entra no lugar de Luís Fabiano e faz dupla com Reinaldo. Fábio Simplício terá liberdade para auxiliar Kaká na armação.