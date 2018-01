Kaká confirma que não tem acordo algum com o Real Madrid O meia brasileiro Kaká, do Milan, confirmou que não tem acordo algum com o Real Madrid em entrevista publicada nesta sexta-feira no jornal português Diário de Notícias. "Posso dizer que neste momento não tenho nada com o Real Madrid", afirmou o meia. No entanto, reconheceu: "Hoje estou bem no Milan, mas isso não quer dizer que ficarei aqui para sempre". Kaká ressaltou que "o futuro de um jogador é imprevisível" e que sempre responde da mesma maneira quando perguntam a ele sobre seu hipotético futuro no Real Madrid. Ao ser perguntado sobre se ele mesmo se considera o melhor jogador do mundo, Kaká disse se sentir lisonjeado pelo fato de que seu nome aparece na imprensa junto a de outras estrelas do futebol.