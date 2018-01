Kaká confirma que volta no dia 1º Apenas 20 minutos. Este foi o tempo que o meia Kaká teve para treinar com bola após 34 dias se recuperando de uma contratura e um fibrose muscular. Pouco? Para o jogador do São Paulo, os mais longos de sua carreira. Com tamanha felicidade, não conseguiu esconder o largo sorriso, deu fim à greve de silêncio e, com a mesma educação e atenção de sempre, voltou a atender a imprensa. "Não estava fazendo greve", justificou Kaká. "Mas não queria ficar respondendo sempre às mesmas perguntas, sobre especulações de transferência para Europa." Segundo Kaká, o interesse de clubes europeus não passam de boatos. "Vejo na internet, leio notícias no jornal, mas não sei de nada, não tem valores, nada de oficial. A única coisa que sei é que quero voltar", enfatizou o meia, adiantando que seu retorno será na quinta-feira, às 15h30, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil, no Morumbi. "Dia 1.º (de maio) estarei 100% fisicamente, liberado para atuar." Mas adiantou que só se transferirá para clubes grandes, como Milan, Real Madrid. "Seria o máximo atuar ao lado do Ronaldo, do Roberto Carlos...", sonha. "Mas a tentação (da proposta) tem de ser para o São Paulo, não para mim." Nesta semana que ainda terá para treinar antes do retorno, Kaká fará uma preparação física especial, pois no início do ano não participou da pré-temporada com os atletas. Hoje à tarde, por exemplo, ficou dando voltas no campo do Centro de Treinamento da Barra Funda, observado pelo preparador físico Sergio Rocha. Se Kaká não esconde a vontade de voltar, Luís Fabiano prometeu lutar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. "Este é o melhor ano da minha vida e quero encerrá-lo com a artilharia. Vou correr pelas beiradas, pois sei que no final, disparo", declarou o atacante, autor de 5 gols até agora, contra 8 do artilheiro Deivid, do Cruzeiro. O astral é tão bom que não cansa de brincar com os companheiros de setor. A vítima preferida é Rico. "Dá um abraço aqui para sentir o cheirinho", disse. "Cheirinho de gol."