Kaká dá mais Ibope que Ronaldo Se tivesse sido à noite e ao ar livre não faltariam holofotes para a apresentação da segunda estrela do projeto "talentos" da Traffic Marketing Esportivo, nova responsável pela comercialização da imagem de Kaká. A empresa bancou um evento nesta segunda-feira, em um prédio da Nova Faria Lima. Um investimento à altura do lucro certo que a empresa terá com base numa pesquisa de opinião pública apresentada na coletiva. O Ibope entrevistou 1.300 pessoas de 12 capitais brasileiras no final do ano passado e concluiu que Kaká é o jogador preferido para anunciar um produto ou marca que o consumidor gosta - com nove pontos percentuais à frente de Ronaldo, do Real Madrid, primeira estrela da Traffic, apresentada em dezembro. Leia mais no Jornal da Tarde