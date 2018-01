Kaká dá show e São Paulo goleia Nada como enfrentar um adversário bem fraquinho para aliviar a crise. E quando se tem um craque como Kaká, melhor ainda. Graças a esses dois fatores, o São Paulo goleou o Juventus por 6 a 0 nesta quinta-feira, com três gols de Kaká, e conquistou seus três primeiros pontos no grupo 2 do Campeonato Paulista. O resultado não evitou os protestos de uma pequena parte da minúscula torcida que foi ao Morumbi - que voltou a pedir a saída do técnico Oswaldo de Oliveira. Ao contrário do que o placar pode sugerir, o São Paulo não jogou um grande futebol. A zaga se mostrou insegura, os laterais estiveram tímidos no apoio ao ataque no primeiro tempo e, em determinados momentos, o time apresentou uma lentidão irritante - em parte, por causa de um adversário pra lá de desestimulante. O São Paulo, porém, tem Kaká. De volta ao time após defender a seleção brasileira Sub-23, ele jogou uma partida à parte. Correu, se movimentou por todo o campo, mostrou habilidade, inteligência. Enfim, liderou o time. Em cada um dos gols que fez, Kaká demonstrou uma qualidade diferente. No primeiro, o chute forte e certeiro; no segundo, o senso de colocação; no terceiro, o talento que diferencia os craques. Ele pegou a bola no campo de defesa, arrancou, driblou três adversários e "desmontou?? o goleiro Willians com um toque sutil. "Foi um dos gols mais bonitos que marquei. Mas fico feliz, principalmente, porque ajudei o São Paulo??, disse o meia. O artilheiro da noite ajudou o São Paulo e a Oswaldo de Oliveira, que apesar da marcação cerrada que vem sofrendo, consegue um pouco mais de tranqüilidade para trabalhar. Tranqüilidade que o próprio treinador previa, na véspera do jogo, que Kaká iria lhe dar. Além dos três gols que marcou, Kaká ajudou a fazer outro, o de Gustavo Nery, numa jogada da qual vários jogadores participaram, algo raro do time na partida desta quinta. Leonardo Moura e Fábio Simplício completaram a goleada do São Paulo, que domingo vai a Limeira enfrentar a Internacional. Ficha técnica: São Paulo ? Rogério Ceni; Leonardo Moura, Jean, Regis e Gustavo Nery (Fabiano); Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho (Adriano) e Kaká (Júlio Baptista); Luís Fabiano e Kleber. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Juventus ? Willians; Itabuna, Rocha e Fábio; Edson, Dirceu, Ânderson, Sidney (Cristian) e Luizão; Marco Antônio (Márcio Capixaba) e Alwin (Edson Di). Técnico ? Paulo Tognasini. Gols - Kaká, aos 8, e Gustavo Nery, aos 42 minutos do primeiro tempo; Kaká, aos 10, Fábio Simplício, aos 20, Leonardo Moura, aos 28, e Kaká, aos 34 da segunda etapa. Árbitro ? Rodrigo do Amaral. Cartão amarelo ? Luizão, Kleber e Edson. Público ? 3.135 pagantes. Local ? Morumbi.