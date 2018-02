Kaká deixa festa de lado e se prepara para nova decisão

Kaká não terá tempo para descansar e curtir a coleção de troféus conquistados nas últimas semanas. Ao contrário. Nesta quarta-feira, dois dias depois de ter recebido em Zurique o prêmio de melhor de 2007 em eleição da Fifa e três dias após ganhar no Japão o título mundial de clubes, o meia-atacante brasileiro inicia preparação para um dos jogos mais importantes da temporada. O Milan vai enfrentar a Inter, no domingo, no esperado clássico de Milão pelo Campeonato Italiano. Veja também: Imagens de Kaká jogando aos 8 anos valem apenas R$ 3 mil No clássico de domingo, só a vitória serve para o Milan, que está muito atrás da rival local, que é a atual líder do Campeonato Italiano. Se for derrotado, o time de Kaká praticamente fica fora da briga pelo "scudetto". Já a Inter espera dar passo importante para seguir na liderança e confirmar cada vez mais o favoritismo ao título. Os torcedores do Milan não podem cobrar muito dos jogadores, que levantaram duas taças importantes no ano, a da Liga dos Campeões da Europa e a do Mundial. Mesmo assim, a pressão pela vitória no clássico existe. E o próprio dono do clube, Silvio Berlusconi, declarou à imprensa italiana que seu time, apesar do ótimo momento, não deve se acomodar e se considerar satisfeito. "Se o Milan jogar como Milan, ganha o jogo", avisou. Kaká, o principal jogador do Milan na atualidade, não foge da responsabilidade e, em meio a solenidades de premiação e viagens, diz ter a cabeça centrada no clássico de domingo. Ele, claro, é a maior aposta do técnico Carlo Ancelotti para derrubar o adversário. "É nosso último jogo do ano e a vitória é fundamental para pararmos a Inter e nos aproximarmos um pouco", comentou Kaká, que pretende passar o Natal em São Paulo, mas só poderá chegar ao Brasil no dia 24 de dezembro. "Temos três jogos a menos por causa da viagem para o Japão, mas sabemos que precisamos vencer." O Milan ocupa atualmente a 11ª posição do Campeonato Italiano, com 18 pontos, 22 a menos do que a Inter. A competição nacional é considerada de grande relevância para o público, principalmente por causa da rivalidade interna. Mas a prioridade dos dirigentes e do elenco é o bi da Liga dos Campeões da Europa. Kaká está passando por uma maratona sem precedentes em sua carreira. No início do mês, ele foi a Paris para receber a Bola de Ouro da revista francesa France Football. Em seguida, viajou para o Japão, onde ficou quase duas semanas para o Mundial. No último domingo, o Milan conquistou o título ao fazer 4 a 2 no Boca Juniors e o brasileiro foi eleito o melhor em campo. Sem tempo para comemorar o título mundial, Kaká teve de ir direto ao Aeroporto de Narita, de onde embarcou rumo a Zurique. Depois, na segunda-feira, já na Suíça, recebeu o troféu de craque da temporada em cerimônia da Fifa. Após o jantar, no entanto, voltou para Milão. "Nunca tivemos um fim de ano tão corrido, mas está tudo ótimo", afirmou o pai do atleta, Bosco Izecson Leite, que também agencia a carreira de Kaká. Nesta quarta-feira, além de treinar, o astro de 25 anos tem um compromisso importante. Assistirá, das tribunas, à primeira partida do irmão, o zagueiro Digão, como titular com a camisa do Milan - ele está escalado para enfrentar o Catania, pela Copa da Itália, competição de menor importância. Apesar de ser o mais festejado jogador do momento, Kaká não é unanimidade. Sua vitória na Fifa não foi contestada, como a do zagueiro italiano Cannavaro no ano passado. Mas alguns nomes não concordaram com sua eleição. O argentino Messi, por exemplo, disse que "Ronaldinho é o melhor". E o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari afirmou que o justo seria um triunfo do atacante português Cristiano Ronaldo - por dirigir Portugal, Felipão não pôde votar em Cristiano Ronaldo e, assim, optou por Kaká.