Kaká deixa sua marca no Jogo contra a Pobreza

Como Ronaldo não pôde ir, foi Kaká quem brilhou na edição deste ano do Jogo contra Pobreza, amistoso que foi realizado nesta segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Jogando numa seleção de astros, ao lado de Figo e Zidane, o brasileiro do Real Madrid marcou o primeiro gol no empate de 3 a 3 com o Benfica.

Os outros dois gols da seleção de astros do futebol mundial foram feitos pelos franceses Pires e Dugarry. Enquanto isso, o Benfica, que jogou com um combinado de jogadores do passado e do presente, marcou dois com o português Nuno Gomes e um com o atacante brasileiro Éder Luís.

Dessa vez, a renda do Jogo contra Pobreza, que é organizado anualmente pela ONU, foi revertida para as vítimas do terremoto no Haiti. Segundo o Benfica, o público no amistoso desta segunda-feira foi de mais de 51 mil pessoas, mas o valor arrecadado não foi revelado.