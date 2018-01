Kaká derruba invencibilidade da Inter Nenhum ponto separa o líder do Campeonato Italiano, o Milan, da segunda colocada Juventus. As duas equipes têm 57 pontos em 26 jogos e campanhas muito parecidas. E na rodada deste domingo do torneio, ambas venceram seus confrontos, sempre de olho no rival e na tabela de classificação. O Milan teve um confronto bastante complicado contra a Internazionale. Foi um jogo bastante disputado, com os dois times em busca da vitória. O clássico local terminou empatado no primeiro tempo, mas na segunda etapa o brasileiro Kaká, que teve uma grande atuação, deu a vitória para o seu time por 1 a 0. O gol foi marcado aos 31 minutos e colocou o meia como herói da torcida. Até então, a Inter era a única equipe invicta na temporada. Eram 40 jogos oficiais sem perder pelo Italiano, pela Copa da Itália e pela Liga dos Campeões. Com a derrota, a equipe fica ainda mais longe da luta pelo título.