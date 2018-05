Kaká desfalca Real Madrid contra Almería pelo Espanhol

O meio-campista não participou das atividades do clube durante a semana devido a uma lesão no púbis e priorizou as sessões de fisioterapia nos últimos dias. O departamento médico do Real Madrid não descarta a participação do jogador na partida de terça-feira, contra o Olympique de Marselha, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Além de Kaká, o clube madrilenho perdeu o volante Lassana Diarra, que cumprirá suspensão. A lista de desfalques tem ainda Guti, Van Nistelrooy e Metzelder, que estão no departamento médico. Em compensação, o volante argentino Fernando Gago volta a ser relacionado após duas partidas.

O Real Madrid ocupa a segunda posição no Campeonato Espanhol, com 28 pontos conquistados. O Barcelona lidera a competição com 33 pontos, e ainda não perdeu após 13 jogos.