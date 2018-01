Kaká desmente Parreira e nega cansaço O meia Kaká talvez nem tivesse a intenção, mas nesta sexta-feira, desmentiu o técnico Carlos Alberto Parreira ao ser perguntado sobre as condições físicas da Seleção Brasileira, que neste sábado enfrenta a Alemanha pelas semifinais da Copa das Confederações. Contrariando o que disse o técnico - para quem a Seleção vem jogando mal por que seus principais jogadores estão saindo de um extenuante final de temporada na Europa - jogador do Milan garante estar pronto para jogar ?até 180 minutos? se for caso. ?Não estou cansado. Me sinto muito bem fisicamente e ainda tenho muita motivação para lutar pela nossa classificação para a final?, disse ele, citado pela comissão técnica da Seleção como sendo um dos jogadores mais desgastados de todo o elenco. ?Estou pronto, fisica e mentalmente. Não sofri nenhuma lesão em toda a temporada e estou em condições de jogar os 90 minutos. Estou pronto para jogar até 180 minutos se o treinador pedir?, acrescentou o jogador. Na quarta-feira, dia de folga da Seleção, Parreira, afirmou aos jornalistas que iria levar em conta o condicionamento físico dos jogadores na hora de escalar a equipe para o jogo contra a Alemanha. "Eles estão exaustos. O Kaká, por exemplo, vem de uma longa temporada no Milan, com Campeonato Italiano e Liga dos Campeões, e está há quase 25 dias sem folga. Não é só físico, mas também mental," disse o treinador.