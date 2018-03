Kaká deve enfrentar o Cruzeiro Ao receber o reforço de Kaká, Rogério Ceni e Gabriel, o técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira, acha que dá para contar com o primeiro pelo menos para a etapa inicial da partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no Machadão, pela Copa dos Campeões. Kaká foi recebido com festa por mais de 500 adolescentes que compareceram ao campo de treinos do ABC, na zona sul de Natal para gritar pelo jogador, que ainda recebeu elogios do treinador. ?Ele (Kaká) é ?fininho? e faz um esforço maior que os companheiros que chegaram e notei neste primeiro treino que faltou maior precisão no passe, mas temos 48 horas para o jogo e creio que ele deve iniciar a partida?, afirmou Oswaldo. O técnico são-paulino não quis falar sobre que nível de evolução espera que o time apresente no segundo compromisso na torneio. Após o treino, Kaká reconheceu que está sem ritmo de jogo, depois de mais de um mês sem atuar uma partida inteira. Na vitória do Brasil contra a Costa Rica (5 x 2) na Copa do Mundo, ele entrou no final do 2º tempo. ?Espero domingo estar melhor.? O jovem talento do São Paulo agradeceu o carinho dos torcedores natalenses. ?Gostaria de ter esse carinho do público para sempre.? Kaká negou que tenha recebido qualquer proposta de clubes europeus e falou em um novo projeto. ?O sonho do São Paulo é voltar a disputar a Taça Libertadores e todos devem se somar a este esforço.? Seleção ? Oswaldo Oliveira preferiu não comentar pesquisas que apontam seu nome em 3º lugar para assumir o comando da seleção, atrás de Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. ?Me sinto honradíssimo, mas tenho o Cruzeiro domingo e não posso pensar nisso.?