Kaká deve ficar duas semanas parado A vida do meia Kaká fica cada dia mais complicada no São Paulo. Depois de bons momentos, quando era tratado como ?bibelô? pela torcida e chegou a defender a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo na Coréia e do Japão, o jogador se vê diante de várias provações. Não bastasse a pressão dos torcedores, que já o encaram com desconfiança, várias contusões o tem afastado sistematicamente dos gramados. A última, ocorrida no domingo, deve afastá-lo do time por, pelo menos, duas semanas. Na partida contra o Grêmio, Kaká disputou bola com Claudiomiro. No lance, o gremista acertou o tornozelo esquerdo do são-paulino, que deixou o campo no intervalo. Nesta segunda-feira, com o local ainda inchado e dolorido, foi iniciado o tratamento. ?O Kaká está com dificuldade até para caminhar?, afirmou o médico do clube, José Sanchez. O atacante Luís Fabiano, que voltou de Porto Alegre com dores, já está liberado. É agora? ? Toninho Cerezo chega ao Brasil nesta quarta-feira. A notícia provocou muita expectativa no Morumbi, uma vez que o ex-jogador é apontado como o preferido do diretor de Futebol, Juvenal Juvêncio, para o cargo de treinador, ocupado interinamente por Roberto Rojas há seis rodadas. Uma reunião entre Cerezo e o cartola deve acontecer na quinta-feira.