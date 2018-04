Kaká deve ganhar a Bola de Ouro no domingo Não há muita dúvida no mundo do futebol que o prêmio Bola de Ouro irá para o brasileiro Kaká no domingo. O meia do Milan é o grande favorito para receber o título de melhor jogador do ano -- antigamente, a Bola de Ouro era entregue ao melhor jogador da Europa, mas agora foi estendido a todos os países do mundo. Segundo a imprensa italiana, o júri do prêmio já disse ao brasileiro que se prepare para a cerimônia de premiação, que acontece no domingo em Paris. A revista francesa France Football, que organiza a votação, não quis confirmar a informação, e disse apenas que Kaká certamente estará entre os dez melhores. Até o ano passado, quando o capitão da seleção da Itália, Fabio Cannavaro, ganhou o prêmio ao liderar a conquista da Copa na Alemanha, 52 jornalistas europeus votavam em um jogador de uma equipe européia. A partir deste ano, 96 jornalistas do mundo inteiro passaram a votar, e a lista incluía 50 jogadores que se destacaram também na Argentina, no Brasil, no México, nos Estados Unidos e no Catar. Kaká já ganhou o prêmio FIFPro de melhor jogador do ano e o da Uefa para melhor jogador de clube europeu em 2007, e é o grande favorito para o prêmio de melhor do mundo outorgado pela Fifa, a ser divulgado em dezembro. O brasileiro disse que, se fosse votar, escolheria Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Segundo a revista France Footbal, o português está entre os dez melhores. Ronaldinho Gaúcho deve ficar logo atrás de Kaká, e os outros candidatos a ficar entre os três melhores são o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o atacante do Chelsea Didier Droga, da Costa do Marfim. Cesc Fabregas, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Robinho, Francesco Totti e Ruud van Nistelrooy completam a lista dos dez melhores, de acordo com a revista. O nome do ganhador deve ser anunciado por volta das 8h30 (horário de Brasília) de domingo durante um programa sobre futebol na TF1 francesa e no site da revista (www.francefootball.fr).