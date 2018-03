Kaká, Diego e Robinho enfim juntos Finalmente, o sonho de muitos torcedores brasileiros poderá ser realizado: ver o trio Kaká, Diego e Robinho atuando juntos. A grande oportunidade será na Copa Ouro. O técnico Ricardo Gomes confirmou que, na estréia contra o México, domingo, às 14 horas, na Cidade do México, escalará na Seleção três das principais revelações do futebol brasileiro. "Eu fico feliz por ter a oportunidade de jogar não só ao lado desses grandes jogadores, mas também de outros. Espero que possamos nos adaptar o mais rápido possível e que a Seleção seja bem favorecida", disse o meia Diego. Segundo o jogador do Santos, o único problema que poderia atrapalhar é a falta de entrosamento. Mesmo assim, ele acredita que tudo dará certo. "Não sei o que o Ricardo Gomes vai fazer, mas eu estou preparado para me adaptar em qualquer esquema e acredito que será possível os três atuando juntos?. Em má fase no São Paulo, o meia Kaká espera aproveitar a Seleção para recuperar o bom futebol. Ele acredita que longe das críticas dos torcedores são-paulinos, terá mais tranqüilidade para voltar a jogar bem. "É uma boa chance. É sempre bom ser convocado e fazer parte de um grupo muito forte, que tem tudo para trazer o título. Vai ser bom para todo mundo e para mim pessoalmente também." Em relação ao fato de atuar ao lado de Diego e Robinho, o jogador mostrou satisfação. "Criou-se essa expectativa por tudo o que fizemos e da forma como surgiu. Agora é cada um buscando o seu espaço, cada um querendo fazer o melhor. Se pudermos jogar juntos vai ser maravilhoso. É bom jogar com bons jogadores. Espero que dê tudo certo", disse Kaká. "Muito bom atuar ao lado do Kaká e do Diego. A gente espera chegar lá, se unir bastante e ver se a gente consegue trazer o título para o Brasil", comentou Robinho. Mas Ricardo Gomes já avisou: se o time não for bem contra o México, sacará um dos três.