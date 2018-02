Kaká divide prêmio de melhor jogador estrangeiro na Itália O meio-campo brasileiro Kaká, do Milan, foi escolhido melhor estrangeiro do futebol italiano no ano de 2006, ao lado do atacante hondurenho David Suazo, do Cagliari. O prêmio de melhor jogador em atividade acabou com o zagueiro Fabio Cannavaro, atualmente no Real Madrid, que no primeiro semestre ainda jogava pela Juventus. Cannavaro - Bola de Ouro do futebol europeu e o Melhor do Mundo pela Fifa - também faturou os prêmios de melhor jogador italiano e defensor. Estes prêmios, criados pela Associação Italiana de Jogadores (AIC), premiam anualmente os melhores jogadores, treinadores e árbitros da temporada anterior, por meio de votação feita por seus filiados. Lista completa de premiados: Melhor Jogador Italiano - Fabio Cannavaro (Juventus/Real Madrid) Melhor Jogador Estrangeiro - KAKÁ (BRA/Milan) e David Suazo (HON/Cagliari) Melhor Jogador - Fabio Cannavaro (Juventus/Real Madrid) Melhor Revelação - Daniele De Rossi (Roma) Melhor Goleiro - Gianluigi Buffon (Juventus) Melhor Defensor - Fabio Cannavaro (Juventus/Real Madrid) Melhor Treinador - Luciano Spalletti (Roma) Melhor Árbitro - Roberto Rosetti Prêmio Artilheiro do ano de 2006 - Luca Toni (Fiorentina) Gol mais Bonito - Francesco Totti (Roma) Jogador mais Querido - Gianluigi Buffon (Juventus)