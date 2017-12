Kaká diz estar pronto para ser protagonista do Brasil Elogiado por Zagallo e Carlos Alberto Parreira pelas boas atuações nos amistosos contra Lucerna e Nova Zelândia, o meia Kaká afirmou nesta terça-feira que está pronto para comandar a seleção dentro de campo e ser o grande nome do Brasil na Copa. "Estou passando por um momento muito importante na minha carreira. Amadureci e ganhei experiência na seleção. Essa é uma responsabilidade boa, um espaço que consegui adquirir com meu futebol", contou Kaká, que marcou dois gols nos amistosos - um contra Lucerna e outro contra a Nova Zelândia. Para Zagallo, o meia está passando por uma fase diferenciada. "Aposto nele, pois está tinindo", contou o coordenador-técnico da seleção. Kaká ganhou liberdade de Parreira para atuar no meio-de-campo e está livre para apoiar o ataque e recuar quando for necessário. Os elogios de Zagallo deixaram Kaká ainda mais animado para se destacar na seleção. "Fico feliz em saber que uma pessoa como ele, que sabe tudo de futebol, aposta em mim", explicou o jogador, que admite, contudo, que a responsabilidade de comandar o meio-de-campo brasileiro ainda o deixa um pouco nervoso. "Estou ansioso e me concentro bastante no que posso fazer na Copa", explicou.