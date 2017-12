Kaká diz que agora se sente à vontade no quadrado mágico Kaká, destaque da partida contra a Nova Zelândia, diz agora estar totalmente à vontade com seu posicionamento no quadrado mágico da seleção. "antes eu pensava estar fazendo o que deveria, mas agora eu sei exatamente o meu papel na equipe, jogar pela direita, junto com o Cafu e com o Adriano, mas caindo pelo meio quando a oportunidade aparece". De acordo com o meia do Milan, sua boa fase se explica devido a "descoberta" de seu papel dentro da formação tática do técnico Parreira. "Agora eu jogo do jeito que eu gosto, voltando e também ajudando os atacantes", contou. Aliás, perguntado sobre o que mudou com a saída de Ronaldo e a entrada de Robinho no time, Kaká foi diplomático. "O Ronaldo joga mais enfiado, o Robinho volta mais, mas isso não muda muita coisa para mim. Os dois são grandes atacantes e quando se joga com atacantes como eles, tudo fica mais fácil para nós do meio-campo".