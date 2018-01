Kaká diz que é preciso corrigir erros para jogo em Milão Um dos destaques da partida, apesar da derrota de seu time para o Manchester United no final, o meia Kaká elogiou a coragem de seus companheiros em campo, mas ressaltou que viu erros na formação da equipe. "Essa é uma derrota dura, mas agora nós temos esperança que em casa nossos torcedores irão nos ajudar rumo à final. Nós fizemos algo errado hoje [terça] e agora precisamos corrigí-los", afirmou o brasileiro, logo após sair de campo. Kaká marcou os dois gols do Milan, que conseguiu a virada no placar ainda no primeiro tempo. No entanto, o Manchester exerceu maior força ofensiva na segunda etapa e obteve nova virada com um gol de Wayne Rooney, aos 45 minutos. O atacante inglês disse que era de fundamental importância que a sua equipe vencesse a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões. "Nós continuamos atacando até o fim. Sabíamos que se ganhássemos aqui, teremos mais facilidade para o jogo de volta, na semana que vem. O técnico do Manchester, o escocês Alex Ferguson, destacou a reação do time no segundo tempo. "O empate nos deu um incentivo para atacar e vencer. O gol no final deu a nós uma magnífica chance de classificação na partida de volta", afirmou.