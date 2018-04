Kaká diz que 'é preciso encontrar equilíbrio', após estreia

O meia-atacante do Real Madrid Kaká reconheceu, após a vitória contra o La Coruña, em sua primeira partida no Campeonato Espanhol, que sua equipe tem "que encontrar o equilíbrio" e melhorar, após a "ansiedade" de sua estreia. "É preciso encontrar um equilíbrio, que será fundamental para a temporada. No dia de hoje era importantíssima a vitória e começar ganhando", assegurou.

"É difícil falar do tempo que necessitamos. A equipe irá melhorando pouco a pouco. Havia ansiedade da primeira partida, queremos fazer coisas diferentes, mas o elenco tem jogadores muito inteligentes que vão melhorar rápido", acrescentou.

Kaká lamentou não ter aproveitado as chances que teve de marcar, mas destacou, acima de tudo, a vitória de 3 a 2 sobre o La Coruña. "O importante era começar ganhando. Tive várias oportunidades de marcar, mas estou tranquilo porque sei que os gols chegarão e o importante é a vitória", ressaltou.

Kaká disse que o técnico chileno Manuel Pellegrini motivou o time durante o intervalo, "porque via erros. Nos corrigiu para melhorarmos e nos pediu que jogássemos com mais naturalidade", assinalou.

O meia-atacante lamentou ainda a dura derrota de sua ex-equipe, o Milan, contra a Inter, de 0 a 4. "Foi uma grande surpresa que ninguém esperava. Tenho muito carinho pelo Milan e espero que, com Leonardo, o time possa melhorar no campeonato, mas não na Liga dos Campões", onde enfrentará o Real Madrid, brincou.