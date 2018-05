Kaká diz que está pronto para retornar no Real Madrid

"Estou totalmente curado. Estou bem e não sinto mais dores no púbis", revelou o meia brasileiro após a reapresentação do Real Madrid. "Espero trabalhar com o grupo esta semana para atingir minha melhor condição física", completou.

Se realmente conseguir ganhar ritmo de jogo durante a semana, Kaká poderá retornar contra o Osasuna, fora de casa, no fim de semana. Do contrário, ele deve reforçar a equipe contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu, em 10 de janeiro.

Apesar da ausência do brasileiro, o Real Madrid venceu todas as quatro partidas que disputou - três pelo Campeonato Espanhol e uma pela Liga dos Campeões - em dezembro.