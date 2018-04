Kaká diz que Leonardo o impediu de ir para o PSG

O meia brasileiro Kaká, do Milan, poderia ter jogado no Paris Saint Germain, da França, mas o ex-jogador Leonardo, que atualmente é dirigente da equipe italiana, impediu a transferência. Esta informação foi dada pelo próprio Kaká, em entrevista que o "Canal+" transmitirá neste domingo durante o intervalo da partida entre Nice e PSG pelo Campeonato Francês e cujo conteúdo foi antecipado pelo jornal "Journal du Dimanche". "Como era jovem, não se sabia se me adaptaria à Itália. Tinha a possibilidade de ser emprestado ao PSG. Porém, no final da negociação o Milan disse: vai ir para lá, embora tenha que cumprir um período de adaptação", declarou o jogador de 25 anos, que permaneceu no time italiano por decisão de Leonardo, que o impediu de cumprir o "período de adaptação em Paris". Ao ser perguntado sobre a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro de 2007, prêmio que será entregue no próximo domingo pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo, o brasileiro ficou sorridente e disse que "é o prêmio que todos os jogadores sonham receber". "Entretanto, o futebol é um esporte coletivo e se depende muito dos resultados da equipe para conquistar um prêmio individual como este", afirma Kaká. "Estas recompensas têm mais possibilidades de chegar quando se é um membro importante da equipe campeã da Europa". Já segundo a imprensa italiana, o júri da Bola de Ouro já comunicou a Kaká que ele é o vencedor da edição de 2007 da premiação.